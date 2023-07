Taiwan e China sofrem efeitos da passagem do tufão Doksuri

De euronews

As autoridades tinham tomado medidas preventivas, como evacuações massivas.

Chuvas intensas, ventos fortes, cancelamentos de voos, cortes de energia, estradas bloqueadas... Taiwan sofre os efeitos do tufão Doksuri que atingiu o sul e leste da ilha.

Pelo menos uma pessoa morreu, uma mulher que caiu ao rio e foi arrastada pela corrente.

Dezenas de milhares de casas ficaram sem energia e houve várias derrocadas. Mais de quatro mil pessoas foram retiradas de casa.

Os efeitos do tufão Doksuri também se fazem sentir no leste da China. Atingiu a costa da cidade de Jinjiang esta sexta-feira de manhã, com rajadas de vento de até 50 metros por segundo.

As autoridades ativaram o nível máximo de emergência para tufões e ordenaram a retirada de mais de 400 mil pessoas para lugares seguros.