De Euronews com LUSA

Evento religioso que vai decorrer em Portugal é alvo de críticas, devido ao investimento público que tem recebido.

Com os peregrinos a começar a chegar a Lisboa, o bispo da capital portuguesa pede "um voto de confiança" na Jornada Mundial da Juventude.

Américo Aguiar desdramatiza as recentes críticas ao mega-evento da igreja católica, sublinhando que "vive bem" com a "liberdade de expressão dos cidadãos".

"Nós vivemos num Estado de Direito, vivemos num regime democrático que vai fazer 50 anos. Vivo bem, vivemos bem com aquilo que é a liberdade de expressão dos cidadãos. O que eu peço é que aconteçam [eventuais protestos] sempre no maior respeito uns pelos outros, quer quando seja a meu favor, quer quando seja contra", disse Américo Aguiar à agência Lusa.

"Habemus pasta": Bordalo II estende "passadeira da vergonha" em altar

Na passada sexta-feira o artista Bordalo II estendeu no palco-atar do Parque Tejo um tapete composto por representações de notas de 500 euros.

O artista plástico defende que a obra “não é um ataque direto à multinacional do Vaticano”, nem à liberdade religiosa, mas sim uma crítica ao dinheiro público investido no encontro.

“Num estado laico, num momento em que muitas pessoas lutam para manter as suas casas, o seu trabalho e a sua dignidade, decide investir-se milhões do dinheiro público para patrocinar a tour da multinacional italiana. Habemus Pasta”, escreveu numa publicação do Instagram.

Portugal espera acolher, de 01 a 06 de agosto, cerca de um milhão de fiéis para o evento, que contará com a presença do Papa.