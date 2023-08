Jornada Mundial da Juventude arranca em Lisboa

De Euronews

Portugal recebe maior evento da igreja católica romana. 106 peregrinos estão desaparecidos.

Começa, esta terça-feira, a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). O encontro religioso estima atrair, até domingo, um milhão de peregrinos a Lisboa e, apesar de a chegada do Papa só ser esperada na quarta-feira, nas ruas da capital portuguesa, o entusiasmo em torno do maior evento do calendário católico romano é já visível.

Devido à pandemia de covid-19, não se realizava uma Jornada Mundial da Juventude desde 2019, quando a Cidade do Panamá acolheu o evento.

E nem mesmo os recentes escândalos, nomeadamente o da divulgação do relatório sobre os abusos sexuais e pedofilia no seio da igreja católica, parecem abalar a fé dos fiéis, como António Ribeiro, bispo em Belém, que viajou do Brasil para participar no encontro e diz depositar nos jovens a esperança de um futuro melhor.

"Acho que a beleza e a riqueza dos valores da Igreja são muito mais importantes do que os seus problemas. A Igreja tem as suas fragilidades, mas a fé é muito maior. A fraternidade, a sinodalidade, a comunhão e a esperança que estes jovens trazem é um tesouro muito maior do que as fragilidades da Igreja", afirma o clérigo.

Papa vai a Fátima

A chegada de Francisco a Portugal está agendada para as 10h00 do dia 02 de agosto, no aeroporto de Figo Maduro. O regresso a Roma ocorrerá a 06 de agosto.

De acordo com a organização da JMJ, "por vontade expressa do Papa Francisco, no programa oficial da visita constará ainda uma deslocação a Fátima, que decorrerá a 5 de agosto".

Com a passagem de Francisco, será a sétima vez que Portugal recebe uma visita papal.

106 peregrinos não chegaram ao destino

Esta segunda-feira, a Diocese de Leiria-Fátima reportou o desaparecimento de 106 jovens de Angola e Cabo-Verde que não chegaram às paróquias onde eram esperados.

Sabe-se no entanto que o grupo está "devidamente inscrito" no evento e que entrou "regularmente e por via aérea em território nacional".