Espanha e Japão nos quartos de final do Mundial Feminino de Futebol

Espanha goleou, este sábado, a Suíça, por 5-1, no primeiro jogo dos oitavos de final. A seleção do Japão bateu a Noruega por 3-1.

A Espanhafoi a primeira seleção a garantir um lugar nos quartos de final do Mundial Feminino: a seleção espanhola goleou a Suíça por 5-1, no Eden Park, em Auckland, Nova Zelândia.

Aitana Bonmatí foi a grande figura da partida ao bisar. Alba Redondo, Jenni Hermoso marcaram os outros três restos golos da seleção ibérica. Mas até o golo de honra da seleção suíça foi marcado por uma espanhola: Laia Codina marcou na própria baliza.

Nos quartos de final, Espanha vai enfrentar o vencedor do jogo entre Países Baixos e África do Sul. Esta é a primeira vez que a seleção espanhola se encontra nesta fase em mundiais femininos.

Japão vence partida cheia de emoções

A seleção do Japão também carimbou o passaporte para os quartos de final do Mundial Feminino 2023 ao vencer a Noruega (3-1), num jogo Sky Stadium, em Wellington, na Nova Zelândia.

As japonesas foram as primeiras a adiantar-se no marcador, mas com a ajuda da norueguesa Ingrid Engen , que fez um golo na própria baliza. A Noruega depressa restabeleceu a igualdade ainda na primeira parte, com um golo de Guro Reiten (20').

A seleção asiática voltou a adiantar-se no início da segunda parte, com um remate certeiro de Risa Shimizu aos 50 minutos.

Já perto do final, Japão acabou por fixar o resultado final: Hinata Miyazawa, aos 81 minutos, fez o 3-1.

Assim sendo, as japonesas aguaram aguardam agora pelo desfecho do embate entre EUA e Suécia, agendado para amanhã, domingo, para conhecer aquela que será a seleção adversária nos quartos de final do Mundial'2023.