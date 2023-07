Mundial feminino de futebol: Portugal quer "dominar" Vietname

De Euronews

Para a seleção nacional, só a vitória interessa no jogo de quinta-feira. De hoje, destacamos a derrota da Nova Zelândia e o empate da Noruega

Portugal vai assumir o comando do encontro de quinta-feira com o Vietname, em Hamilton, a contar para a segunda jornada do Grupo E do Mundial feminino de futebol. A garantia foi dada hoje pelo treinador da seleção nacional.

"Acima de tudo, o que nós precisamos é de ser um Portugal dominador com bola; um Portugal que se consiga instalar no último terço; um Portugal que consiga ter uma dinâmica ofensiva que permita chegar com muita gente à área e muitos remates", explicou Francisco Neto, na antevisão ao duelo com as vietnamitas.

O selecionador português disse esperar "um jogo muito complicado", em que a formação das quinas vai ter de estar "sempre muito equilibrada". Sobre a equipa adversária, sublinhou "a disponibilidade física para pressionar a bola".

Para Portugal, só a vitória interessa, depois da derrota por 1-0 com os Países Baixos, no último domingo, em Dunedin, na estreia lusa em Mundiais femininos de futebol.

O jogo com o Vietname, que entrou a ser derrotado por 3-0 pelos Estados Unidos, começa às 19:30 hora local (08:30, em Lisboa).

Também na quinta-feira, às 13 horas (02:00, em Lisboa), em Wellington, os Estados Unidos defrontam os Países Baixos.

Jogos desta terça-feira

As Filipinas fizeram história no seu primeiro Campeonato do Mundo Feminino, com o primeiro golo e a primeira vitória frente à coanfitriã Nova Zelândia. Sarina Bolden marcou o golo da vitória histórica aos 24 minutos do segundo tempo

O resultado deixa a Noruega no último lugar do Grupo A, depois de um empate com a Suíça, atual líder. As nórdicas ainda têm chances de se apurar, tendo que vencer as Filipinas no derradeiro jogo com um resultado que lhes permita subir a um dois lugares de cima

Por outro lado, a Colômbia teve um início de campanha perfeito ao vencer a Coreia do Sul em Sydney. Catalina Usme abriu o placar e Linda Caicedo marcou o segundo golo das "cafeteras" na partida.

Com este resultado, a seleção colombiana fica com os mesmos três pontos da Alemanha, líder do Grupo H, mercê dos seis golos marcados diante de Marrocos.