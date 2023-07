O Brasil mantém 100% de vitórias em estreias no Campeonato de Mundo feminino num dia em que as alemãs também deixaram um aviso

O Brasil entrou a golear no Campeonato do Mundo de Futebol Feminino. As "canarinhas" venceram o Panamá, por 4-0, e Ary Borges foi a estrela, assinado um hat-trick na estreia em Mundiais.

A meio-campista, de 23 anos, evolui nos Estados Unidos, onde representa o Racing Louisville. Estreou-se na seleção "verde e amarela" em 2020, foi campeã da Copa América em 2022 e faz parte da renovação operada na "canarinha" pela selecionadora Pia Sundhage.

O triunfo foi conseguido mudando aos dois e acabando aos quatro. O 3-0 foi apontado por Bia Zeneratto pouco depois do início da segunda parte, num lance "show di bola" da equipa com intervenção de Ary.

O marcador ficou fechado aos 70 minutos com o terceiro de Ary, substituída pouco depois por Marta, que cumpre o sexto mundial da carreira e no qual se pode tornar no primeiro profissional de futebol, entre homens e mulheres, a marcar em seis torneios FIFA.

Desta vez, Marta ficou a zero. Desta vez...

Ary Borges é mesmo a estrela após este primeiro jogo do Brasil e os elogios à "garota" nascida no Maranhão e que se fez futebolista em São Paulo têm-se multiplicado.

A "canarinha" manteve o aproveitamento 100% nos jogos de estreia em Mundiais e com este triunfo assume a liderança do grupo F após o empate e zero entre a França e a Jamaica no domingo.

Alemanha e Itália entram a ganhar

Nos restantes jogos do dia, a Itália abriu a jornada a vencer a Argentina, por 1-0, com um golo da suplente Cristiana Girelli já à beira dos 90 minutos e a igualar a Suécia no topo do grupo G, com apenas menos um golo marcado.

A Itália chegou a marcar duas vezes na primeira, mas ambas as jogadas foram anuladas por fora de jogo, numa partida marcada pela grande intensidade e luta. A entrada de Girelli para os últimos 10 minutos viria a decidir a partida, com a avançada da Juventus a finalizar com eficácia um cruzamento da colega de clube Lisa Boattin.

No grupo H, a Alemanha goleou Marrocos, por 6-0, com um bis de Alexandra Popp, de 32 anos, a abrir o marcador.

As germânicas assumiram a liderança à condição, sendo que Coreia do Sul e Colômbia fecham a primeira jornada do grupo (e do Mundial) esta terça-feira, às 03h da manhã, hora de Lisboa. Só com um score inimaginável a esta hora poderão as coreanas ou as colombianas tirar as alemãs do topo.

Abre a segunda jornada

Além do embate das asiáticas e das sul-americanas, a fechar a primeira ronda de duelos, esta terça-feira marca o arranque da segunda jornada.

No grupo A, no segundo jogo do dia, a anfitriã Nova Zelândia enfrenta as Filipinas (06h30) e, em caso de triunfo, pode dar um passo importante rumo à qualificação.

Se a Noruega vencer a Suíça no terceiro e último duelo do dia (10h), as neozelandeses ficarão ainda dependentes dos resultados na terceira jornada da fase de grupos, mas se as helvéticas ganharem, será entre estas e as anfitriãs a discussão sobre quem passa em primeiro e segundo dos grupo A.

Portugal, que se estreou no domingo com uma derrota (0-1) diante das vice-campeãs do Mundo, os Países Baixos, só volta a jogar na quinta-feira, enfrentando o Vietname, a seleção mais acessível do grupo E, liderado pelas campeãs do mundo, os Estados Unidos.