Abertura do Campeonato do Mundo ficou manchada por um tiroteio mortal horas antes na mesma cidade do jogo inaugural

A Nova Zelândia entrou da melhor forma no Mundial de futebol feminino que organiza com a Austrália e venceu (1-0) no jogo inaugural, em Auckland, a Noruega.

Hanna Wilkinson, antiga jogadora do Sporting CP em Portugal, marcou o primeiro golo do torneio quando estavam decorridos 48 minutos da partida de abertura de um torneio que arrancou manchado pelo assassinato horas antes de duas pessoas em Auckland, a cidade mais populosa do país. O atirador também acabou abatido.

Mais de 42 mil pessoas estiveram nas bancadas do estádio Eden Park. A cerimónia de abertura contou com um tributo à cultura neozelandesa, seguida de um minuto de silêncio pelas vítimas do ataque ocorrido horas antes.

As anfitriãs, apelidadas "Ferns", entraram melhor na partida, mais determinadas em conquistar a vitória, com a velocidade de Wilkinson em destaque.

Do outro lado, a ponta de lança Ada Hegerberg, a primeira Bola de Ouro do futebol feminino mundial, tentava puxar pela equipa.

O único golo da partida surgiu logo após o arranque da segunda parte, num lance em que Wilkinson apenas teve de empurrar a bola à boca da baliza.

As norueguesas esboçaram uma reação positiva, mas insuficiente para sequer empatarem o jogo. Aliás, mesmo sobre o minuto 90, a Nova Zelândia ainda dispôs de uma grande penalidade, mas a capitã Ria Percival acertou no poste.

Num dia triste para a Nova Zelândia, o futebol ainda conseguiu elevar um pouco o ânimo num país em luto.