Brio das “Navegadoras” não evita derrota na estreia em Mundiais de Futebol

De Euronews

Seleção lutou com generosidade mas praticamente não criou perigo

As jogadoras da seleção portuguesa lutaram com muita generosidade frente à equipa dos Países Baixos. Apesar de enfrentarem uma das favoritas da competição, a turma nacional entrou a jogar de forma aberta. Aos 13 minutos sofreu o único golo da partida, na sequência de um canto. Livre de marcação, Stephanie van der Gragt , ao segundo poste, não perdoou.

Portugal lutou muito e conseguiu a espaços equilibrar a contenda, mas sem criar perigo. O único remate digno de registo surgiu ao minuto 82 por Telma Encarnação. As “Navegadoras” precisam de acertar o rumo para acalentar esperanças em dobrar o cabo da qualificação. No dia 27 de Julho a seleção de Portugal joga contra o Vietname e no dia 1 de Agosto defronta as detentoras do ceptro mundial: os Estados Unidos da América.