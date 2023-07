Campeonato do Mundo FIFA na Nova Zelândia e na Austrália cumpre segundo dia da competição. Veja aqui os resultados desta segunda ronda de jogos

A Espanha entrou da melhor forma no Campeonato do Mundo de futebol feminino, que decorre na Austrália e a Nova Zelândia.

Diante da Costa Rica e ainda à procura do primeiro grande título internacional, as "soñadoras" venceram 3-0 a Costa Rica, na estreia neste Mundial FIFA na Oceânia, e lideram o Grupo C, num grupo que partilham também com o Japão e a Zâmbia.

As espanholas fizeram o resultado ainda antes da meia hora de jogo e pouco depois ainda desperdiçaram uma grande penalidade. Na segunda parte, não houve golos.

Outros jogos do dia

A abrir o segundo dia do torneio, o Canadá não conseguiu superiorizar-se à Nigéria, no fecho da primeira jornada do grupo B.

Os americanos falharam um penálti aos 50 minutos e as africanas ainda viram Abiodun expulsa já no final do tempo de descontos (90+8), mas o resultado manteve-se no nulo. A Austrália lidera o grupo, mercê do triunfo (1-0) diante a Irlanda.

Na segunda partida do fia, a Suíça impôs-se às Filipinas, por 2-0, e conseguiu ascender à liderança do grupo, pela diferença de golos. A Nova Zelândia, que tinha aberto o torneio com um importante triunfo (1-0) sobre a Noruega, tem os mesmos pontos.

Jéssica confiante diante das vice-campeãs

Portugal entra em prova no domingo, defrontando no grupo E a atual vice-campeã do mundo, a equipa dos Países Baixos, em Dunedin, na Nova Zelândia, numa estreia em torneios FIFA que contará com o primeiro-ministro António Costa na bancada do Estádio Forsyth Barr.

"É importante sabermos com quem estamos a jogar, e respeitamos muito uma das melhores equipas do Mundo, mas sabemos da nossa qualidade, do nosso valor, é por isso que aqui estamos. Preparámos-nos da melhor forma para nos batermos contra os Países Baixos", afirmou Jéssica Silva, a estrela da equipa portuguesa, no lançamento do duelo com as neerlandesas.