Tiroteio em Auckland a poucas horas do arranque do Mundial de Futebol Feminino

De Euronews

Polícia diz que incidente não está relacionado com o Mundial e não afetará organização

Um tiroteio em Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia, saldou-se em pelo menos três mortos e seis feridos, entre os quais um polícia.

O incidente teve lugar num edifício em construção no centro da cidade. O atirador entrou no local e abriu fogo, acabando por ser abatido pela polícia. De acordo com as autoridades, o homem tinha 24 anos, trabalhou anteriormente no local e tinha também um historial de violência familiar.

Chris Hipkins, primeiro-ministro da Nova Zelândia: "O atacante estava armado com uma caçadeira de canos cerrados. Deslocou-se pelo estaleiro, descarregando a arma à medida que avançava. Ao chegar aos pisos superiores do edifício, fechou-se num elevador. Foram disparados tiros e ele foi localizado pouco tempo depois."

O tiroteio teve lugar poucas horas antes do jogo de abertura do Mundial de Futebol Feminino, que decorre na Nova Zelândia e na Austrália.

A FIFA exprimiu "profundas condolências" pelo incidente. A polícia neozelandesa frisou que o tiroteio não afetará a organização do Mundial.