Pelo menos 49 mortos e centenas de soterrados em deslizamentos de terras na Índia

As fortes chuvas provocaram deslizamentos de terras no estado de Kerala, no sul da Índia, e fizeram várias vítimas mortais.

Pelo menos 49 pessoas morreram e centenas terão ficado soterradas na sequência de deslizamentos de terras provocados por fortes inundações no sul da Índia. O número de mortos ainda não é definitivo e continua a aumentar.

As aldeias afetadas situam-se numa região montanhosa do distrito de Wayanad, no estado de Kerala.

As equipas de salvamento estão a trabalhar para retirar os desaparecidos dos escombros, mas os esforços são dificultados por estradas bloqueadas e terrenos instáveis.

Kerala está em estado de alerta, uma vez que o estado tem sido fustigado por chuvas torrenciais.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, apresentou as condolências aos familiares das vítimas mortais e ofereceu apoio aos feridos."Estou perturbado com os deslizamentos de terras em Wayanad. Os meus pensamentos vão para aqueles que perderam os seus entes queridos e as minhas orações para os feridos", publicou no X.

Durante o período das monções, entre junho e setembro, a Índia é regularmente fustigada por inundações.

O estado de Kerala enfrentou as piores inundações do século em 2018, na sequência de chuvas devastadoras.

Segundo os cientistas, o impacto das monções está a tornar-se cada vez mais grave devido às alterações climáticas.