Inglaterra vence e salta para o topo do grupo D no Mundial Feminino

Seleção inglesa ganhou à dinamarquesa com um golo logo desde o início da partida

No Mundial Feminino de Futebol, esta sexta-feira foi um dia feliz para os ingleses, logo desde início.

Com a Dinamarca como rival, tinham passado apenas seis minutos de jogo quando a inglesa Lauren James marcou um golo, naquela que foi a sua primeira partida num Campeonato do Mundo.

O restante tempo decorreu com alguns sobressaltos, mas o resultado não se alterou até o árbitro apitar o final do jogo.

1-0 para Inglaterra, que lidera agora o grupo D, com duas vitórias e, portanto, seis pontos.

Já os argentinos começaram com o coração apertado. A meia hora do final do jogo contra a África do Sul, a seleção latina já tinha sofrido dois golos e não tinha marcado nenhum.

Foi então que as jogadoras fizeram jus às palavras do selecionador da Argentina e jogaram "com o amor que otimiza o nosso futebol". A reviravolta veio na forma de dois golos em apenas cinco minutos.

E assim terminou a partida: com um empate 2-2, que deu um ponto a cada equipa. No entanto, ambas permanecem no fundo da classificação do grupo G, liderado pela Suécia e pela Itália.

Contra o Haiti, a China perdeu uma jogadora aos 29 minutos. Zhang Rui abandonou o campo com um cartão vermelho, depois de ter entrado agressivamente sobre o joelho de Sherly Jeudy.

Aos 74 minutos, a selação chinesa fez o primeiro e único golo do jogo num penálti marcado após a haitiana Ruthny Mathurin ter derrubado Zhang Linyan na grande área.