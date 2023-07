De Euronews

Espanha e Japão garantem presença dos "oitavos" do Mundial de Futebol com vitórias inequívocas.

A Espanha dominou o jogo contra a Zâmbia no Eden Park, Auckland, na segunda partida da fase de grupos do Campeonato do Mundo de futebol feminino que se disputa na Austrália e Nova Zelândia. Teresa Abelleira (9'), Jennifer Hermoso (13', 70'), Alba Redondo (69' 85') apontaram os golos que garantiram a passagem da Roja aos oitavos de final.

O Japão continuou com uma notável prestação no Mundial. Esta quarta-feira, em Dunedin, as japonesas dominaram a Costa Rica (2-0). Fizeram a diferença em apenas dois minutos graças aos golos de Naomoto (25') e Fujino (27') e estão classificadas para a fase eliminatória.