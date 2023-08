O futuro incerto da Barreira do Tamisa

Face à velocidade das alterações climáticas questiona-se a eficácia a longo prazo da infraestrutura.

Perante as alterações climáticas, a Barreira do Tamisa manteve-se como um símbolo de resiliência, protegendo Londres das tempestades.

Quando foi instalada em 1982, os engenheiros por trás da sua construção não poderiam ter antecipado a velocidade das alterações climáticas. Agora questiona-se a eficácia a longo prazo da barreira.

"Uma forte tempestade no mar do norte pode facilmente colocar-nos diante de sérios desafios", diz o ativista climático Steve Lawrence.

Steve Lawrence, que é também arquiteto, preocupa-se com o facto de não terem sido tomadas medidas suficientes para aliviar a pressão sobre a barreira.

“Acho que o governo precisa de estar atento porque esta é uma questão realmente séria. É o nosso último recurso e se houver algum tipo de problema, 129 quilómetros quadrados do centro de Londres podem ser inundados.”

A barreira foi projetada para fechar ocasionalmente quando há tempestades, mas a frequência de ativação da barreira tem aumentado rapidamente nos últimos anos.

Isto pressiona a agência ambiental do Reino Unido a atualizar um plano para atender à necessidade de aumentar a defesa contra as marés a montante da barreira até 2050, 15 anos antes do esperado.

Mas alguns argumentam que o facto de a barreira estar a fechar com mais regularidade pode representar um desafio para a sua manutenção e eficácia geral.

“Especialistas já expressaram preocupação de que o cronograma para a tomada de decisões sobre o futuro da barreira do Tamisa é muito lento. O nível do mar, de acordo com as evidências, está a subir muito mais rapidamente do que o inicialmente previsto quando esta barreira foi construída. E a probabilidade de eventos climáticos extremos também aumentou”, realça o correspondente da Euronews em Londres, Luke Hanrahan.

“Fecha com muito mais frequência do que o inicialmente previsto“, realça Wouter Buytaert, professor de Hidrologia e de Gestão dos Recursos Hídricos no Imperial College London.

“A mudança climática está no extremo oposto do que os cientistas esperavam na época em que os estudos foram feitos e alimentaram o projeto da barreira do Tamisa. Isso significa que precisamos mudar um pouco e levar em consideração esses cenários mais extremos", defende Buytaert.

A agência ambiental diz que o seu plano atual é adaptável, levando em consideração uma série de possíveis futuros climáticos.

Uma decisão final será tomada até 2040 para garantir que uma barreira do Tamisa atualizada ou nova possa ser construída e operacional a tempo para 2070.

Mas alguns sugerem, dada a velocidade das alterações climáticas, que devem ser tomadas medidas mais cedo, para evitar que a tempestade perfeita inunde Londres.