Norte da Europa atingido por tempestades

Em países como a Suécia, Noruega ou Dinamarca, o cenário é de chuva, vento e inundações.

No leste da Suécia, três pessoas ficaram feridas no descarrilamento de um comboio, provocado pelo mau tempo. Por causa da chuva forte, o rio que atravessa o centro do país rebentou as margens e causou graves inundações. Dezenas de pessoas tiveram de abandonar as casas.

O mesmo aconteceu na vizinha Noruega, onde a tempestade "Hans" obrigou ao cancelamento de voos e ao corte de estradas.

Os efeitos da tempestade também se fizeram sentir na Dinamarca, com rajadas de vento que perturbaram o tráfego ferroviário, aéreo e marítimo. Dezenas de pessoas que passavam férias na costa ocidental do país tiveram de abandonar a zona porque as casas de praia foram arrastadas para o oceano.

Na Letónia, uma violenta tempestade causou graves danos às culturas e a algumas casas no centro do pais, com árvores a caírem sobre as autoestradas e telhados arrancados.