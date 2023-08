Escuteiros deslocados na Coreia do Sul por causa do mau tempo

Por causa da previsão de uma tempestade tropical, com chuvas e ventos fortes na península nos próximos dias, os jovens foram transferidos. - Direitos de autor ANTHONY WALLACE/AFP or licensors

De Euronews

World Scout Jamboree, que arrancou no início do mês, junta mais de 37 mil escuteiros de 158 países, na Coreia do Sul

Milhares de escuteiros de todo o mundo que estão reunidos na Coreia do Sul estão a ser retirados. PUBLICIDADE Por causa da previsão de uma tempestade tropical, com chuvas e ventos fortes na península nos próximos dias, os jovens foram transferidos do acampamento no litoral para o interior do país em mais de mil veículos. O World Scout Jamboree, que arrancou no início do mês, acolhe mais de 37 mil escuteiros de 158 países. Estão alojados em Seul e na área metropolitana, onde as autoridades prepararam dormitórios universitários, centros de treino corporativos e governamentais e hotéis.