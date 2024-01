De Euronews

Lee Jae-myung, que quase venceu as eleições presidenciais da Coreia do Sul em 2022, foi agredido durante evento em Busan e foi hospitalizado, mas não se encontra em estado crítico.

O líder da oposição liberal da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, foi esfaqueado no pescoço por um homem de 67 anos durante a sua visita oficial à cidade de Busan, no sul do país.

O político de 59 anos, líder do Partido Democrático da Coreia do Sul, principal partido da oposição, foi transportado de avião para um hospital de Seul para ser operado, depois de ter recebido tratamento de emergência em Busan. A polícia e as autoridades revelaram que Lee estava consciente após o ataque e que não se encontrava em estado crítico.

O ataque ocorreu quando Lee Jae-myung atravessava uma multidão de jornalistas, após uma visita ao local proposto para um novo aeroporto em Busan. O agressor aproximou-se do líder partidário dizendo que queria um autógrafo, e depois esfaqueou-o no lado esquerdo do pescoço com uma faca, segundo a polícia de Busan.

As autoridades revelaram ainda que os funcionários do Partido Democrático dominaram rapidamente o atacante, antes dos agentes da polícia o deterem. Cerca de 40 agentes da polícia foram enviados para a zona para controlar a multidão e gerir o tráfego.

Vídeos que estão a circular nas redes sociais mostram o suspeito, que usava uma coroa de papel onde se lia “Eu sou Lee Jae-myung”, a ser perseguido e agarrado por várias pessoas, inluindo agentes da polícia à paisana.

O Partido Democrático classificou o incidente como "um ataque terrorista contra Lee e uma série ameaça à democracia", mas a polícia ainda está a investigar o motivo do ataque.

Lee Jae-myung perdeu as eleições presidenciais de 2022 para Yoon Suk Yeol por 0,7 pontos percentuais, a margem mais estreita jamais registada numa eleição presidencial sul-coreana.