Karin Kneissl, ex-ministra austríaca, dançou com o presidente russo no seu casamento. Terá abandonado o país de origem em 2020, devido a "ameaças".

Karin Kneissl entrou para a história da Áustria como ministra dos Negócios Estrangeiros, entre 2017 e 2019. Mas outro episódio, durante essa época, marcou a vida da política: uma dança com o presidente Vladimir Putin no próprio casamento, em 2018.

PUBLICIDADE

Passados cinco anos e com a guerra na Ucrânia em curso, a relaçâo próxima da ex-ministra com Moscovo volta agora às páginas dos jornais. A um meio de comunicação russo, Kneissl revelou estar a viver numa aldeia em Petrushovo, a 350 quilómetros da capital, tendo sido convidada a dar aulas na Universidade Estatal de São Petersburgo.

A ex-ministra assumiu o cargo no governo por vontade do Partido da Liberdade Austríaco, uma formação de extrema-direita, que em 2016 celebrou um acordo de cooperação com a Rússia Unida, partido de Putin, em maioria na Duma.