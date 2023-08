Zoltan Balogh/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund

De Euronews

O Sziget Festival abriu as portas. A organização do maior festival de música da Hungria espera receber mais de 100 mil pessoas durante o evento que acontece à beira do rio Danúbio.

Os primeiros espetadores do Festival Sziget 2023 começaram a chegar com mochilas e tendas de campismo na quarta-feira, um dia antes do início dos concertos PUBLICIDADE Durante o maior festival de música da Hungria, os organizadores contam ter mais de 100.000 festivaleiros. Este ano, espera-se que número de húngaros e estrangeiros será idêntico (nos anos anteriores à Covid, os estrangeiros excediam os locais). A organização do evento foi prejudicada pelas chuvas torrenciais dos últimos dias e também pelo ambiente financeiro incerto dos últimos meses. Como todos os anos, haverá inovações. Por exemplo, depois de décadas, as casas de banho móveis desaparecem e serão substituídas por equipamento mais moderno. Este ano, também não há necessidade de se preocupar com a poeira, pois, pela primeira vez, o solo será pulverizado com uma substância ecológica que retém as partículas de pó. Tamás Kádár, gerente do Sziget Zrt, está feliz porque, após anos de pandemia, as coisas finalmente voltaram ao normal. “Em termos de venda de bilhetes, esperamos um número de visitantes mais modesto face ao ano passado, até porque no ano passado houve um grande aumento após dois anos sem visitantes (sem Festival por causa do Covid,” explica Tamás Kádár A organização trouxe boas e más notícias para os festivaleiros. Este ano, devido ao alto nível das águas, não é possível nadar no rio Danúbio. Por outro lado, é possível comer comida deliciosa por um preço razoável, porque todos os 100 restaurantes são obrigados a ter no cardápio pelo menos um prato principal que não custe mais de 6,5 euros. “O ensaio de som e a montagem ainda estão a acontecer, o espaço em frente ao palco principal está vazio, mas os organizadores esperam casa cheia para o show dos Imagine Dragons na sexta-feira, o que significa 60 mil pessoas aqui só neste local,” revela o jornalsita da euronews no local, Zoltán Siposhegyi