Austrália nas meias-finais do Mundial Feminino de Futebol num jogo sofrido até ao fim

Austrália qualificou-se para as meias-finais do Mundial Feminino de Futebol depois de bater França

Vitória sofrida para a Austrália, no duelo contra França, nos quartos-de-final do Mundial Feminino de Futebol. No final do tempo regulamentar, e dos cinco minutos de compensanção, o resultado mantinha-se 0-0. E nem os 36 minutos de prolongamento alteraram o resultado.

Foi já nos pénaltis que se ultrapassou o impasse. França falhou a primeira grande penalidade mas a Austrália acabaria por falhar a segunda e voltar tudo à "estaca zero". Entre falhanços e concretizações foi um jogo de cortar a respiração e impróprio para cardíacos até ao último segundo. A vitória decidiu-se nos penáltis com Austrália a marcar sete e França seis.

Em termos gerais, foi um jogo equilibrado: em termos de remates, de posse de bola, de cantos marcados e com muitas faltas apontadas às duas equipas pela árbitro chilena Maria Carvajal, no Brisbane Stadium.

Para esta tarde está agendado outro duelo dos "quartos" da competição, entre Inglaterra e Colômbia.