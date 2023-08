Longas filas de trânsito no caminho das férias de milhares de europeus

Quilómetros de filas de tráfego e muita paciência é o "preço a pagar" por milhares de europeus até chegarem aos desejados destinos de férias.

O tráfego na Europa foi intenso este fim de semana. A Croácia, um dos destinos de verão mais populares do continente, regista um número recorde de tráfego automóvel. Só este fim de semana, na cidade portuária de Split, houve mais de 90.000 passageiros e 17.000 veículos.

Os engarrafamentos ao longo da principal autoestrada do país, que liga a capital, Zagreb, à costa marítima, podem atingir 7 km de comprimento. Os gestores do aeroporto costeiro de Zadar afirmam que a afluência de passageiros deste fim de semana poderá ter sido a maior nos 50 anos de história do aeroporto.

Na Suíça, o emblemático túnel de São Gotardo, um dos mais longos do mundo, não conseguiu acolher todos os turistas: o engarrafamento na entrada norte atingiu 8 km - metade do comprimento do próprio túnel. O túnel de São Gotardo é uma das vias de acesso do norte da Suíça e do Sul da Alemanha às estâncias balneares de Itália e do sul de França.