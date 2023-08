Ministério da Defesa da Ucrânia anuncia avanços na região de Donetsk

A recaptura da aldeia de Urozhaine indica que a ofensiva se desloca para sul, em direção ao Mar de Azov.

Situada a pouco mais de 90 km do Mar de Azov, Urozhaine, com uma população pré-guerra estimada em cerca de 1.000 pessoas, faz parte de um conjunto de aldeias que as forças ucranianas têm tentado conquistar nas últimas semanas.

A sua recaptura indica que a Ucrânia está a avançar com uma ofensiva para sul, em direção ao Mar de Azov, com o objetivo de reduzir para metade as forças de ocupação russas.

O coronel ucraniano Petro Chernyk declarou que a contraofensiva ucraniana está a avançar lentamente no sul do país porque as forças ucranianas têm de ultrapassar uma linha defensiva russa composta por três camadas: uma primeira linha de campos de minas com vários quilómetros; uma segunda linha com artilharia, equipamento e concentrações de pessoal; e uma terceira linha de posições na retaguarda destinada a preservar recursos.

A recaptura de Urozhaine coloca a Ucrânia mais perto de ameaçar a aldeia de Staromlynivka, vários quilómetros a sul, que, segundo os analistas militares, é um reduto russo na região.