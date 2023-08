Forças ucranianas avançam para a zona ocidental de Zaporíjia

Bram Janssen/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Segundo o think tank Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), as forças ucranianas continuaram as operações de contraofensiva na região ocidental de Zaporíjia e avançaram a leste de Robotyne.