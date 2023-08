Uma potencial "vala comum" foi encontrada após revelações feitas por um ex-combatente da Resistência francesa de 98 anos.

As escavações para encontrar os restos mortais de cerca de trinta soldados alemães executados por combatentes da Resistência francesa durante a II Guerra Mundial começaram, na quarta-feira, em Meymac, no departamento de Corrèze, no centro da França.

PUBLICIDADE

As autoridades locais disseram, em Julho, que tinha sido encontrada uma potencial "vala comum", após revelações feitas por um ex-combatente da Resistência francesa de 98 anos.

"Testemunhas da época indicaram este lugar. Viemos com os aparelhos de georradar, que detetaram anomalias. Agora estamos tentando verificar se essas anomalias são mesmo corpos," explica uma das pessoas envolvidas nas escavações.

"Iniciámos uma busca que agora acontece sob a forma de escavações, exumações. Procuramos 36 corpos, segundo testemunhos, nomeadamente de Edmond Réveil, que fala de 47 corpos, mas onze já foram exumados no final dos anos 60 . 36 corpos, 35 dos quais são soldados alemães e uma mulher que terá sido membro da colaboração durante a guerra," revela o Presidente da Câmara de Corrèze, Etienne Desplanques.

Se bem-sucedida, a escavação "permitiria que os corpos desses soldados alemães fossem exumados - diz o prefeito de Meymac.

O Gabinete Nacional de Ex-Combatentes e Vítimas de Guerra da França está a liderar a escavação, em cooperação com a autoridade de sepulturas de guerra da Alemanha.

As escavações devem durar até 27 de agosto