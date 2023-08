Evacuações avançam por terra e por ar no norte do Canadá

Região está a ser devorada pelas chamadas e habitantes da cidade de Yellowknife foram aconselhados a deixar as casas perante previsões de agravamento da situação no fim de semana.

Filas a perder de vista, com espessas nuvens de fumo no horizonte. No norte do Canadá, as estradas encheram-se de condutores em fuga por causa dos incêndios florestais.

Pelo caminho também se formaram filas a perder de vista. Centenas de pessoas esperam por um lugar nos voos de evacuação para deixar Yellowknife.

A maior cidade do norte do país está a ser evacuada por causa do avanço das chamas e das previsões de agravamento.

"Estamos a caminhar para alguns dias críticos na gestão do incêndio florestal de Yellowknife. Esperamos ventos de noroeste para o oeste-noroeste nos próximos dois dias e são ventos que terão impacto sobre os incêndios de Yellowknife e Kakisa, em direções que não queremos", explicouMike Westwick, responsável por informações sobre os incêndios florestais.

As Forças Armadas continuam mobilizadas para prestar ajuda aos habitantes. A cidade de Yellowknife está rodeada por vários incêndios e, por essa razão, foi ativado o estado de emergência desde segunda-feira.

O Canadá tem sido fustigado por violentos incêndios florestais nos últimos meses.