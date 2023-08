Míssil russo mata sete pessoas e fere 90 em Chernihiv

Um ataque ao centro da cidade ucraniana de Chernihiv matou pelo sete pessoas, entre elas, uma crança de seis anos. Há ainda 12 crianças entre os 90 feridos.

Um míssil russo matou, pelo menos, sete pessoas e feriu 90, ao atingir o centro da cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia. Entre as vítimas há várias crianças. Segundo o presidente ucraniano, que tinha chegado à Suécia, quando o ataque aconteceu, foram atingidos uma praça, um politécnico e um teatro.

PUBLICIDADE

Durante a visita à Suécia, Volodymyr Zelesnkyy vai encontrar-se com o primeiro-ministro sueco, a família real e com os líderes dos partidos com representação parlamentar. O governo sueco forneceu apoio militar à Ucrânia no valor de 1,7 mil milhões de euros.

Na Rússia, o presidente Vladimir Putin visitou altos oficiais militares que supervisionam a ofensiva ucraniana na cidade de Rostov-on-Don, no sul da Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia.

O exército russo diz ter "eliminado" 150 soldados ucranianos que tentavam cruzar o rio Dnieper, uma linha da frente no sul da Ucrânia, onde Kiev está a tentar penetrar nas linhas defensivas russas.