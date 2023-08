Suécia vence Austrália e conquista o bronze no Mundial Feminino de Futebol

De com AP

Foi um final dececionante para as Matildas, em Brisbane, que cativaram o país anfitrião ao chegarem pela primeira vez às meias-finais

A Suécia conquistou mais uma medalha de bronze no Mundial Feminino de Futebol, com Fridolina Rolfo e Kosovare Asllani a marcarem os dois golos de vitória (2-0) à coanfitriã do torneio, a Austrália.

A campeã europeia Inglaterra e a Espanha defrontam-se na final de domingo, em Sydney.