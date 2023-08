Enfermeira britânica que matou sete bebés condenada a prisão perpétua

De Euronews com AFP

Os crimes tornam Lucy Letby na pior assassina em série de bebés no Reino Unido

Lucy Letby, a enfermeira britânica condenada pelo assassínio de sete recém-nascidos, foi condenada a prisão perpétua sem direito a liberdade condicional.

Uma sentença desta gravidade, sem possibilidade de libertação, é muito rara no direito inglês. A sentença foi proferida no Tribunal da Coroa de Manchester, no norte de Inglaterra, na ausência da jovem de 33 anos, que se recusou a assistir ao julgamento.

O juiz James Goss justificou a sentença tendo em conta a "gravidade excecional" dos crimes.

"Durante este julgamento, negou friamente qualquer responsabilidade pelos seus atos ilícitos e procurou atribuir alguma culpa a outros. Não tem remorsos. Não há fatores atenuantes. Na sua totalidade, os crimes de homicídio e de tentativa de homicídio foram de uma gravidade excecional e a punição justa, de acordo com a lei, exige uma pena perpétua”, afirmou o juiz.

Letby utilizava diversos métodos para causar a morte aos recém-nascidos, como a injeção de ar e de insulina, a provocação de overdose por excesso de leite ou maus tratos físicos.

Os primeiros cinco homicídios ocorreram entre junho e outubro de 2015 e os dois últimos em junho de 2016.

Entretanto, os diretores do hospitalCountess of Chester** foram suspensos e acusados de ignorarem os avisos dos colegas da enfermeira**.

