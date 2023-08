Muitos milhares de pessoas estiveram nas ruas de Madrid para festejar com as jogadoras da seleção espanhola de futebol a conquista do Campeonato do Mundo.

Foram muitos milhares de pessoas que na capital espanhola vieram para a rua celebrar a vitória da seleção espanhola no Campeonato do Mundo de Futebol feminino.

PUBLICIDADE

As jogadoras da "Roja" percorreram as ruas de Madrid num autocarro aberto que avançou no meio de uma atmosfera de euforia.

As ruas estavam repletas de gente com camisolas vermelhas que agitavam bandeiras e empunhavam cartazes celebrando a primeira vitória da seleção feminina no Mundial.

O golo de Olga Carmona aos 29 minutos selou a glória espanhola em Sydney, causando desgosto à seleção inglesa que era apontada como favorita à vitória.

As jogadoras da "Roja" chegaram ao local da celebração perto da meia-noite, hora local, cerca de três horas após o avião aterrar na capital espanhola. DJ's e músicos animaram o público enquanto se aguardava pelas campeãs no parque Madrid Rio.

As celebrações terminaram cerca de quatro horas depois com as atletas e o público a cantar "We Are The Champions".