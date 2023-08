Espanha vence Mundial Feminino de Futebol

Seleção espanhola mediu forças com Inglaterra e venceu por 1-0.

Espanha é campeã do Mundial Feminino de Futebol 2023. Bateu a seleção de Inglaterra por 1-0, em Sydney.

Olga Carmona foi a heroína do jogo. Inaugurou o marcador aos 29 minutos, com o primeiro e aquele que viria a ser o último golo do duelo.

A lateral esquerda também tinha marcado o golo da vitória contra a Suécia nas meias-finais.

No sábado, a Suécia bateu a Austrália por 2-0 e conquistou o terceiro lugar do pódio no Mundial Feminino.

Foi a quarta vez que que a Suécia terminou um Mundial na terceira posição. Já a Austrália conquistou a melhor classificação de sempre.