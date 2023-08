Inglaterra impõe-se à Austrália e estreia-se na final do mundial

Inglesas levaram de vencida a equipa da casa e marcaram encontro com a Espanha na final

A Inglaterra carimbou o passaporte para a final do Campeonato do Mundo feminino com uma vitória frente à Austrália por 3-1. A equipa inglesa chega pela primeira vez ao jogo mais importante do desporto rei e procura juntar o título mundial ao europeu, conquistado o ano passado com uma vitória em casa frente à Alemanha.

Ella Toone, Lauren Hemp e Alessia Russo marcaram os golos que destroçaram os sonhos das australianas e dos mais de 75 mil adeptos que marcaram presença no Stadium Australia. Apesar da derrota, trata-se da melhor prestação de sempre da equipa da casa num Campeonato do Mundo de futebol.

O encontro decisivo está marcado para domingo, em Sydney, com a Inglaterra a medir forças com a Espanha.