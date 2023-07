França derrota Brasil e Suécia goleia Itália

De Euronews com Agências

Nos jogos deste sábado, a Suécia garantiu a passagem aos oitavols de final do Mundial

Um cabeceamento da defesa francesa Wendie Renard garantiu, aos 83 minutos, a vitória da França frente ao Brasil e a liderança do Grupo F no Campeonato do Mundo de Futebol feminino por 2-1. A seleção brasileira já fazia contas ao empate. Debinha, na segunda parte, tinha conseguido igualar o golo madrugador de Le Sommer, aos 17 minutos.

O golo solitário de Debinha não chegou para a canarinha pontuar desta vez Tertius Pickard/AP

As duas equipas entraram em campo com as principais armas no ataque: Diani-Le Sommer e Geyse-Debinha. As duas duplas deram trabalho à defesa adversária, mas as brasileiras não conseguiam ter a bola, enquanto as francesas mostravam versatilidade, colocando a equipa de Pia Sundhage em apuros.

Está tudo em aberto no Grupo F: a França tem quatro pontos, um a mais que o Brasil, antes dos últimos jogos da fase de grupos, na quarta-feira. A seleção francesa defronta o Panamá, em Sydney, e o Brasil joga contra a Jamaica, em Melbourne.

Suécia goleia Itália

A seleção sueca garantiu este sábado a passagem aos oitavos de final do Mundial ao vencer a Itália por 5-0.Amanda Ilestedt voltou a ser chave para a vitória da Suécia. Foi a primeira a marcar, aos 39 minutos, bisando 5 minutos depois do intervalo. Entre os dois golos de Amanda, Fridolina Rolfo e Stina Blackstenius aumentaram a vantagem da equipa sueca. Rebecka Blomqvist fechou o resultado, já nos descontos, com o quinto golo da Suécia.

Amanda Ilestedt, ao centro com o número 13, é a melhor marcadora do Mundial Alysa Rubin/AP

"Somos boas em lances de bola parada", disse Ilestedt, que é agora a melhor marcadora do torneio com três golos. "Temos boas rematadoras e sabemos que somos boas cabeceadoras."

A Suécia garantiu a passagem às eliminatórias, mas ainda há muito por decidir no Grupo G, com Argentina, Itália e África do Sul ainda com possibilidades de avançar. A Suécia tem seis pontos, a Itália tem três pontos após a vitória sobre a Argentina. A África do Sul e a Argentina têm um ponto cada, depois do empate em Dunedin.