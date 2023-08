Grécia ameaçada por mais de 200 incêndios em 48 horas

Frentes de incêndio multipicam-se no Mediterrâneo, onda de calor piora situação

Mais de duas centenas de incêndios nas últimas 48 horas ameaçam a Grécia e a capital não é exceção. Os bombeiros esforçam-se por evitar que as chamas atinjam as zonas residenciais de Atenas e alguns bairros já tiveram de ser evacuados.

A situação mais preocupante, no entanto, vive-se no nordeste, na região de Alexandropolis, onde o maior incêndio ativo no país não dá descanso há cinco dias. Várias localidades foram evacuadas, algumas por via marítima.

Na vizinha Turquia o cenário é igualmente desolador mas contrariamente ao que acontece na Grécia, onde os incêndios já provocaram pelo menos vinte mortes, ainda não há registo de vítimas mortais.

O fumo intenso, no entanto, obrigou dezenas de pessoas a receber tratamento hospitalar e levou à suspensão do tráfego marítimo no estreito de Dardanelos.

Em Itália, o fogo ameaçou uma aldeia na região de San Remo mas, para já, não há registo de casas destruídas. À semelhança do que acontece no resto da Europa, o forte calor é um problema e 17 cidades italianas estão em alerta vermelho.

Ainda assim, os comportamentos irresponsáveis sucedem-se e em Espanha, na região das Astúrias, registou-se esta quarta-feira um incêndio provocado por uma queimada.