De Scott Reid and Andrew Naughtie

Os peritos dizem que, normalmente, trabalham com o fabricante do avião e analisam as possíveis causas mecânicas, as previsões meteorológicas e qualquer explosão interna ou externa, como uma bomba ou um míssil.

Um perito internacional em acidentes aéreos explicou à Euronews os passos a dar para investigar um acidente de avião, como o que aparentemente matou o chefe mercenário Wagner Yevgeny Prigozhin, na quarta-feira, perto de Moscovo.

Ismo Aaltonen, antigo chefe de investigação de acidentes de aviação da Finlândia, disse que há uma forte probabilidade de estarmos perante um "ato criminoso", apontando para as circunstâncias que rodearam o incidente.

"Se olharmos para o proprietário do avião e para as pessoas a bordo, podemos dizer que há uma grande probabilidade de se tratar de um ato criminoso", afirmou.

Com base no vídeo do acidente que viu, sugeriu que o jato pode ter-se partido durante o voo.

"Quando estava a ver o vídeo, tentei fazer um pouco de zoom e parecia que não havia estabilizador horizontal", disse o experiente investigador à Euronews.

"Provavelmente saiu no ar. Por isso pode ter-se desfeito durante o voo".

Um militar russo inspeciona uma parte do jato particular acidentado AP Photo

No entanto, Aaltonen disse que, numa investigação, é preciso entrar com a mente aberta e tentar excluir primeiro as diferentes causas potenciais.

Para isso, é necessário localizar as peças do avião, analisar as condições meteorológicas do dia, o historial do avião, a formação do piloto e os registos de manutenção.

"Depois, quando estivermos no local do acidente, levamos os destroços para o hangar e começamos a investigação técnica", disse. "Os motores estavam a funcionar corretamente, por exemplo. Há muitas coisas a analisar e é por isso que usamos listas de verificação para garantir que não nos esquecemos de nada".

"É claro que precisamos de uma equipa de especialistas no local e, neste tipo de caso, como este avião foi fabricado no Brasil, deve haver uma notificação às autoridades brasileiras de investigação", acrescentou.

"Eles têm o direito de nomear representantes acreditados para a investigação, que se deslocariam à Rússia para ajudar na investigação. Isso inclui conselheiros próximos do fabricante".

No entanto, reconheceu que tal poderá não acontecer, dadas as atuais circunstâncias na Rússia, e apontou dificuldades mais práticas que os investigadores poderão ter.

O local da queda do jato particular em que seguia o líder do grupo Wagner, perto de Kuzhenkino, na região de Tver AP/Ostorozhno Novosti

Se o avião tiver uma caixa negra, por exemplo, "estas são muitas vezes construídas por fabricantes nos Estados Unidos e estes não forneceram quaisquer peças durante quatro ou cinco anos à Rússia, ou algo do género, pelo que poderá haver muitos desafios em relação a tudo isso".

A falha mecânica é "muito rara", mas seria descartada muito precocemente. Os investigadores concentram-se nas marcas, em quaisquer arranhões, estilhaços de mísseis ou bombas dentro do avião, que são visíveis em partes da aeronave se uma bomba ou um míssil explodir".

Dadas as circunstâncias que rodearam este acidente em particular, Keir Giles, consultor sénior do Programa Rússia e Eurásia da Chatham House, acredita que nunca saberemos de forma conclusiva o que aconteceu.

"Quer se trate ou não de um assassinato deliberado, o acidente é tão politicamente significativo que não há hipótese de qualquer investigação ser transparente ou fiável."