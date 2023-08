França despede-se de Jean-Louis Georgelin

De Euronews

O general que tinha a seu cargo a supervisão da reconstrução da Catedral de Notre-Dame morreu na semana passada, aos 74 anos, durante uma caminhada nos Pirenéus.

França despediu-se do Jean-Louis Georgelin. O general que coordenava a reconstrução da Catedral de Notre-Dame de Paris morreu na semana passada, durante uma caminhada nos Pirenéus. O Presidente francês participou na homenagem nacional ao general . Emmanuel Macron disse que a França perdeu um dos seus grandes soldados. Georgelin tinha 74 anos. foi responsável pelo Estado-Maior do Exército entre 2006 e 2010. Durante este período dirigiu operações militares na Costa do Marfim, Afeganistão, Balcãs e Líbano.