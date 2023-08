Instituto para o Estudo da Guerra: Putin pode ter matado Prigozhing sem fazer dele "um mártir"

De Euronews

Instituto para o Estudo da Guerra: Putin pode terá concluído que distanciou Prigozhin do grupo Wagner, para matá-lo sem transformá-lo num mártir.

A morte do líder do grupo Wagner na análise, desta quinta-feira, à guerra na Ucrânia. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que o ministério da Defesa russo e o Kremlin vinham a destruir o grupo Wagner e a enfraquecer a autoridade de Prigozhin, desde a rebelião de junho. O assassinato do seu líder foi, provavelmente, o passo final para eliminar este grupo paramilitar enquanto organização independente.

PUBLICIDADE

O organismo de reflexão, "think tank", sedeado no Reino Unido, afirmava: É quase certo que Putin ordenou ao comando militar russo que abatesse o avião de Prigozhin. É provável que toda as esferas política e de segurança russa considerassem que a sobrevivência de Prigozhin, após a rebelião de Wagner, estava ao critério de Putin".

Putin, acrescentava o ISW, "terá concluído que tinha conseguido distanciar, suficientemente, Prigozhin do grupo Wagner e que podia matá-lo sem transformar Prigozhin num mártir".