O anúncio foi feito pelo governador da região de Kharkiv, Oleg Synegubov.

Pelo menos duas pessoas morreram e uma ficou ferida durante um bombardeamento russo à localidade ucraniana de Podoly, perto da cidade de Kupyansk, no nordeste do país, este sábado.

De acordo com o mesmo, um café foi atingido pelos bombardeamentos.

A contra ofensiva ucraniana prossegue no terreno, com pressão sobre as forças russas em Bakhmut e no sul do país.

Já os ataques russos parecem estar concentrados na linha da frente a nordeste de Kupyansk e Lyman.

Em Moscovo, foi repelido um novo ataque com recurso a um drone, garantiu o autarca.

O incidente obrigou ao encerramento temporário dos três principais aeroportos da capital russa. Os voos chegaram a ser suspensos durante uma hora.

As autoridades responsabilizaram a Ucrânia.

Os ucranianos também dizem que atacaram a Crimeia com recurso a drones, destruindo depósitos de munições e provocando uma dezena de baixas.

Do lado russo não há confirmação.