O Pentágono afirma que as informações de que um míssil terra-ar abateu o avião são inexactas.

Uma avaliação preliminar dos serviços secretos americanos concluiu que uma explosão intencional provocou a queda do avião que terá matado o chefe do grupo de mercenários Wagner, Yevgeny Prigozhin, na quarta-feira.

Funcionários norte-americanos e ocidentais que descreveram a avaliação inicial disseram que esta determinou que Prigozhin era "muito provavelmente" o alvo e que a explosão se enquadra na "longa história de Vladimir Putin de tentar silenciar os seus críticos".

Mesmo quando Putin elogiou o líder mercenário como um "homem talentoso", na quinta-feira, cresceram as suspeitas de que Putin estaria por detrás da morte de Prigozhin.

Os funcionários, que falaram sob condição de anonimato por não estarem autorizados a comentar, não forneceram quaisquer pormenores sobre as causas da explosão, que se acredita ser uma vingança pelo motim de junho, que constituiu o maior desafio aos 23 anos de governo do líder russo.

Vários comandantes do grupo Wagner, que seguiam com Prigozhin no avião, também foram considerados mortos.

O porta-voz do Pentágono, o general Pat Ryder, afirmou que as informações divulgadas pela imprensa, segundo as quais um míssil terra-ar teria abatido o avião, eram inexactas. Não quis dizer se os EUA suspeitavam de uma bomba ou se acreditavam que o "acidente" tinha sido um assassínio.

Os pormenores da avaliação dos serviços secretos vieram à tona quando Putin expressou as suas condolências às famílias das pessoas que estariam a bordo do avião e referiu-se a "erros graves" cometidos por Prigozhin.

Não ficou claro porque é que vários membros do alto escalão de Wagner, incluindo líderes de topo que normalmente são extremamente cuidadosos com a sua segurança, estavam no mesmo voo. O objetivo da viagem conjunta a São Petersburgo era desconhecido.

Putin é o provável responsável pelo acidente, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em declarações aos jornalistas na quarta-feira, disse acreditar que Putin estava por detrás do acidente, embora tenha reconhecido que não dispunha de informações que confirmassem a sua convicção.

"Não sei, de facto, o que aconteceu, mas não estou surpreendido", disse Biden. "Não há muita coisa que aconteça na Rússia que não tenha a participação de Putin".

Os apoiantes de Prigozhin afirmaram em canais de aplicações de mensagens pró-Wagner que o avião foi deliberadamente abatido.

Os meios de comunicação social estatais russos não fizeram uma cobertura exaustiva do acidente, centrando-se antes nas declarações de Putin na cimeira dos BRICS em Joanesburgo, através de uma ligação vídeo, e na invasão russa da Ucrânia.

Vários canais das redes sociais russas informaram que os corpos estavam queimados ou desfigurados, o que impossibilitava o reconhecimento, e que teriam de ser identificados por ADN. Os relatos foram recolhidos por meios de comunicação social russos independentes, mas a Associated Press não conseguiu confirmá-los de forma independente.

As autoridades russas afirmaram que a causa do acidente está a ser investigada.

Zelenskyy: "Toda a gente sabe quem faz isto"

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, também apontou o dedo ao Kremlin, afirmando que "não temos nada a ver com isto. Toda a gente sabe quem o faz".

Numerosos opositores e críticos de Putin foram mortos ou ficaram gravemente doentes em aparentes tentativas de assassinato, e os EUA e outros funcionários ocidentais há muito que esperavam que o líder russo fosse atrás de Prigozhin, apesar de ter prometido retirar as acusações num acordo que pôs fim ao motim de 23-24 de junho.

"Não é por acaso que o mundo inteiro olha imediatamente para o Kremlin quando um ex-confidente de Putin cai subitamente do céu, dois meses depois de ter tentado uma revolta", afirmou a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, reconhecendo que os factos ainda não são claros.

"Conhecemos este padrão (...) na Rússia de Putin - mortes e suicídios duvidosos, quedas de janelas que acabam por ficar por explicar", acrescentou.

Abbas Gallyamov, um antigo redator de discursos de Putin que se tornou consultor político, afirmou que, ao levar a cabo o motim e permanecer em liberdade, Prigozhin "enfiou a cara de Putin na sujidade perante o mundo inteiro".

O facto de não punir Prigozhin seria como "convite aberto a todos os potenciais rebeldes e desordeiros", pelo que Putin teve de agir, acrescentou Gallyamov.

O Instituto para o Estudo da Guerra argumentou que as autoridades russas provavelmente agiram contra Prigozhin e seus principais associados como "o passo final para eliminar Wagner como uma organização independente".