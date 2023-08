O que acontece depois da morte de Prigozhin, chefe do grupo Wagner?

Yevgeny Prigozhin, líder do grupo de mercenários russos Wagner, foi dado como morto esta quarta-feira

O chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, é dado como morto após ser confirmado como passageiro num avião que caiu esta quarta-feira na Rússia, de acordo com a autoridade de aviação do país. E agora?

PUBLICIDADE

Qual o possível impacto político damorte de Prigozhin?

"O Kremlin cortou a cabeça da Hidra [serpente fabulosa das histórias da Grécia Antiga]", explicou Stephen Hall à Euronews.

O especialista sugere que o governo da Rússia tentou neutralizar uma possível ameaça. "O regime temia que algo como a revolta do Wagner pudesse voltar a acontecer".

O líder da força mercenária irritou muitos membros do Kremlin nos últimos meses. Criticou repetidamente - e de forma pública - a campanhamilitar na Ucrânia, ao mesmo tempo que desafiava a narrativa do Kremlin sobre o conflito.

O ministério da Defesa russo ripostou e tentou assumir o controlo do grupo - algo que muitos afirmam ter despoletado a rebelião de Prigozhin em junho.

Embora tal não possa ser confirmado por agora, muitos analistas ocidentais e oficiais de segurança sugerem que Putin e os seus aliados orquestraram o acidente desta quarta-feira, que eliminou uma série de figuras de topo do grupo Wagner.

Já Hall acredita que o alvo poderia ser a elite russa em geral. "Putin envia sinais às pessoas e penso que este é um sinal muito claro de que é isto que acontece aos traidores".

"Prigozhin morreu a sangue frio. Aqui está um homem que disse que a guerra está a correr mal e que o regime é corrupto, e eles acabaram com ele", acrescenta.

Pouco depois do início do motim do Wagner a 24 de junho, o presidente da Rússia denunciou o ato como "traição" e uma "punhalada nas costas", prometendo vingança.

A guerra está a correr mal e algumas elites estão insatisfeitas. Ao matar Prigozhin, o Kremlin envia o sinal de que, se se revoltarem, terão um fim muito brutal. Stephen Hall Investigador especialista na Rússia

Os grupos nacionalistas e patrióticos russos têm-se manifestado cada vez mais contra a campanha militar do seu governo na Ucrânia, acusando-o frequentemente de má gestão e manobras de combate falhadas. No entanto, o investigador diz que o incidente desta quarta-feira também pode fazer com que o Kremlin "pareça fraco".

"Algumas pessoas dirão que se trata de Putin a consolidar o poder, o que é plausível. Mas penso que é também o testemunho de um regime desesperado. Estão a tentar enviar um sinal de que vão eliminar aqueles que se revoltem contra eles... [mas isso] também mostra às elites que há conspiradores à solta", explica.

O que se segue para o Wagner?

A existência do grupo de mercenários tem sido posta em causa desde o motim falhado em junho.

PUBLICIDADE

O grupo terá sido transferido para a Bielorrússia, num acordo secreto entre Putin e Prigozhin, para evitar a rebelião. O Wagner terá então perdido o financiamento que alegadamente recebia do Estado.

"O que vamos ver é que o Wagner ou vai mudar de nome e obter um novo símbolo - o Kremlin gosta de manter as estruturas que já criou - ou vai ser dissolvido", disse Hall.

No início desta semana, Prigozhin apareceu em vídeo pela primeira vez desde o motim fracassado e revelou que a força mercenária estava em África. Não se sabe o que acontecerá à operação do grupo neste continente, onde está envolvido na exploração mineira e na ajuda à segurança de regimes fracos.

Alguns comentadores insinuam que o Estado russo poderá assumir o controlo da força, embora isso não seja claro.

Reação da população russa

Apesar de ter feito inimigos nos corredores do poder, parte do povo da Rússia respeitava o discurso de Prigozhin. É incerto como é que a população vai reagir à sua alegada morte.

PUBLICIDADE

"É verdade que ele era popular, particularmente entre os grupos mais patrióticos e nacionalistas, embora não fosse certamente popular entre os liberais", diz Hall. "Muitos russos vão ficar bastante zangados".

Ainda assim, Stephen Hall é cauteloso sobre as previsões futuras. "A política russa sempre foi misteriosa. E, nos últimos 18 meses, tem-no sido particularmente".

"Não sabemos o que o futuro nos reserva em termos de política. Embora soubéssemos que Prigozhin tinha os dias contados, foi certamente surpreendente a forma como terminou".