Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo de mercenários Wagner, estava na lista de passageiros do avião que caiu na Rússia.

O chefe do grupo de mercenários Wagner, Yevgeny Prigozhin, é dado como morto após ser confirmado como passageiro identificado num avião que caiu no trajeto entre Moscovo e São Petersburgo, de acordo com a autoridade de aviação da Rússia.

Os corpos das dez pessoas que seguiam a bordo foram recuperados.

Uma publicação num canal afiliado ao grupo Wagner proclamava que "Prigozhin era um herói da Rússia. Um verdadeiro patriota que morreu como resultado das ações de traidores da Rússia"

Um importante comandante Wagner, Dmitry Utkin, também terá morrido na queda da aeronave.

Dados de rastreamento de voo mostraram que o sinal do avião particular onde estava Prigozhin desapareceu repentinamente. Não está claro o que provocou a queda do avião.

A televisão estatal russa divulgou a notícia do acidente citando informações da Agência Federal de Transporte Aéreo. Três tripulantes, incluindo o piloto, estão entre os mortos.

A última vez que Prigozhin apareceu foi num vídeo, divulgado no início desta semana, que teria sido filmado num local não especificado em África.

Desde que liderou a rebelião em junho, Prigozhin adotou uma atitude discreta.

Entre as reações internacionais, muitos líderes assumem que o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, será o responsável.

Joe Biden, presidente dos EUA:

“Não sei ao certo o que aconteceu, mas não estou surpreso. Não há muita coisa que aconteça na Rússia onde Putin não esteja atrás," afirmou o Presidente dos EUA, Joe Biden.

Outrora braço direito do Presidente Putin, os observadores dizem que Prigozhin pode ter pago o preço final por ter ousado criticar aqueles que estão no poder.