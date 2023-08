Vladimir Putin sem o funeral do líder do grupo Wagner na agenda

Porta-voz do Presidente das Rússia assegura não ter quaisquer informações sobre as cerimónias fúnebres de Yevgeny Prigozhin. Mas pelo menos uma das vítimas do avião foi sepultada em São Petersburgo

Vladimir Putin não tem previsto na agenda a participação no funeral do líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, de quem se diz poder sepultado esta terça-feira em São Petersburgo, na Rússia.

O porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov, foi questionado pelos jornalistas esta terça-feira de manhã sobre as cerimónias fúnebres do líder mercenário, que foi essencial na invasão da Ucrânia, mas limitou-se a dizer que tal não fazia parte da agenda de Putin nem tinha quaisquer dados sobre o funeral.

"A presença do Presidente não está prevista. Não temos informações específicas sobre o funeral. A decisão sobre esse assunto é tomada por familiares e amigos. Aqui não podemos dizer nada sem eles", afirmou Peskov.

Prigozhin foi dado como morto pela Rússia, na sequência da queda do avião em que o líder do grupo Wagner era um dos 10 nomes na lista de passageiros e tripulantes. A confirmação russa da alegada morte do mercenário russo foi anunciada no domingo.

O "martelo" não oficial do Kremlin

O grupo Wagner teve uma participação essencial no avanço das tropas russas pelo leste da Ucrânia, após a invasão militar decretada por Putin a 24 de fevereiro de 2022.

O grupo, visto como o "martelo" (objeto que Prigozhin usava para castigar traidores) militar não oficial da Rússia, tem sido também um importante braço armado não oficial do Kremlin em África, mas uma revolta contra o Ministério da Defesa russo protagonizada pelos paramilitares a 24 junho, com Prigozhin à cabeça, criou uma fratura insanável entre os Wagner e Putin.

Apesar das aparentes tréguas entre ambos, a queda do avião de Prigozhin pouco depois de descolar de Moscovo rumo a São Petersburgo levantou suspeitas de atentado e colocou, com naturalidade, Putin como provável mandante.

O Kremlin nega quaisquer responsabilidades na estranha queda a pique do avião de Prigozhin, Putin lamentou inclusive a morte de "um homem talentoso", que conheceu "no ínício dos anos 90, sem se coibir de dizer que mercenário "teve um percurso complicado, que cometeu alguns erros ao longo da vida".

"[Prigozhin] sempre soube atingir os seus fins, tanto para ele próprio como para a causa comum, como se viu nos últimos meses", referiu ainda Putin, numa mensagem de condolências enviada à família, dias antes da alegada confirmação genética de que o líder do grupo Wagner estava de facto entre os mortos do avião.

Os apoiantes do mercenário dizem que a morte de Prigozhin já se sente na invasão da Ucrânia, denominada pelo Kremlin como "operação especial militar".

"Sem o grupo Wagner na linha da frente, a situação está muito piore. É por isso que estamos de luto. Foi uma grande perda", disse uma mulher junto de um memorial levantado nos últimos dias em nome de Prigozhin.

Um homem também apoiante dos Wagner assumiu: "Para mim, eles são heróis. São exemplos para o povo russo. Deram a vida pela pátria."

Chefe de logística dos Wagner sepultado

A data e local da realização dos funerais de Yevgeny Prigozhin e dos restantes membros do grupo Wagner que seguiam no avião não foi oficialmente divulgada, nem pelas famílias nem pela organização paramilitar, mas alguns meios de comunicação estão a avançar que podem acontecer esta terça-feira à tarde em São Petersburgo.

Barreiras metálicas e várias medidas de alta segurança foram instaladas no cemitério de Serafimovskoye, que é o utilizado por altas figuras da sociedade russa e o mesmo onde estão sepultados, por exemplo, os pais de Vladimir Putin.

A Associated Press já divulgou algumas fotografias do que garante ser o funeral de Valery Chekalov, o chefe de logística do grupo Wagner e um dos 10 nomes no manifesto de voo do avião onde também seguiria Yevgeny Prigozhin.

Dezenas de pessoas junto à alegada urna de Valery Chekalov, que também seguiria no avião de Prigozhin AP Photo/Dmitri Lovetsky

Não são mostradas outras urnas para além da de Chekalov e mesmo a Reuters noticia que vários mercenários russos e funcionários de Prigozhin se juntaram à família da vítima no cemitério de Serafimovskoye para se despedirem apenas do chefe da logística do grupo Wagner.

A cerimónia fúnebre de Chekalov foi liderada por um padre ortodoxo e alguns dos presentes, incluindo mulheres e crianças, foram vistos a beijar a urna.