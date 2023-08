Confirmada, pelo Comité de Investigação da Rússia, a morte do líder do grupo Wagner na queda do avião onde seguia, perto de Moscovo.

O Comité de Investigação da Rússia confirmou, este domingo, que Yevgeny Prigozhin, co-fundador e líder do grupo Wagner, morreu.

PUBLICIDADE

A porta-voz do referido órgão afirmava num comunicado que os testes forenses, as análises de ADN, realizados permitiram a identificação dos 10 corpos recuperados no local do acidente de quarta-feira. Svetlana Petrenko garantia que os resultados "estão em conformidade com o manifesto" do avião, ou seja, os passageiros que o documento referia estavam, de facto, a bordo. Sobre as causas da tragédia, que vitimou também a tripulação do aparelho, continua a não se saber nada.

A 23 de agosto, um conselheiro do Chefe de Gabinete do Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelenskyy, escrevia nas redes sociais que "é óbvio que Prigozhin assinou uma sentença de morte" no momento em que "acreditou nas estranhas "garantias" de Lukashenko e na igualmente absurda "palavra de honra" de Putin".

A viagem fatal de Prigozhin

O despenhamento da aeronave, nos arredores de Moscovo, deu-se no dia 23 de agosto. A Autoridade Russa de Aviação Civil anunciava, horas depois, que Prigozhin e alguns dos seus homens fortes, constavam da lista de passageiros.

Prigozhin, de 62 anos, morre dois meses depois de ter protagonizado uma rebelião armada que durou pouco mas que é considerado, até hoje, o mais grave e chocante desafio ao Presidente russo e ao seu governo.

Vladimir Putin chamava a este momento intenso da história da Rússia de "traição". Num discurso transmitido pela televisão, o chefe de Estado russo prometia punir os responsáveis.

Acabou por fazer um acordo e libertar Prigozhin e as suas forças, enquanto ganhava controlo sobre as forças do grupo Wagner, as que não participaram no motim.

Mais tarde, e sobre o acordo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, falava num "objetivo mais elevado" de Putin, ou seja, "evitar derramamento de sangue e confrontos internos com resultados imprevisíveis".