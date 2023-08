Capitais da Ucrânia e a da Rússia tiveram de ativas defesas antiaéreas. Presidente ucraniano revela parte dos planos a curto prazo na contraofensiva à invasão russa

A Ucrânia e a Rússia revelaram ter ativado as defesas antiaéreas nas respetivas capitais, Kiev e Moscovo, entre a noite de sábado e a manhã deste domingo.

Os dois lados procuram manter o inimigo sob pressão, com a Ucrânia a tentar fazer progredir a contraofensiva no terreno à invasão das forças afetas ao Kremlin.

A Rússia revelou ter frustrado tentativas de ataques ucranianos com drones nas regiões de Kursk e Belgorod, junto à fronteira com a Ucrânia, sem registo de vítimas, e confirmou o ataque com projeteis de alta precisão contra o que garante terem sido alvos militares na região da capital da Ucrânia.

Duas pessoas ficaram feridas, revelou o governador da região de Kiev.

As forças de defesa ucranianas denunciaram bombardeamentos russos nas regiões fronteiriças de Chernihiv e Sumy, no norte da Ucrânia. Aqui não houve registo de vítimas.

Um mundo unido é mais poderoso que um agressor. Em setembro, vai haver ainda mais união. Volodymyr Zelenskyy Presidente da Ucrânia

O Presidente Volodymyr Zelenskyy diz que a Ucrânia está a preparar "um setembro poderoso" e aguarda o fornecimento de armamento pelos aliados, ao mesmo tempo que, assegura o líder ucraniano, continua a desenvolver o peso do país nos fóruns internacionais.

"Estamos a preparar a participação ucraniana em eventos internacionais, em particular na sessão da Assembleia Geral da ONU. Outra Cimeira de Primeiras-Damas e Primeiros Cavalheiros. Estamos a construir o soft power (tradução livre: poder de influência) ucraniano. A segurança alimentar do mundo é uma prioridade imutável. Durante a semana haverá diversas reuniões sobre esses temas", antecipou o Presidente ucraniano.