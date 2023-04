De Joshua Askew

Yevgeny Prigozhin sabe como provocar agitação.

Atingindo as manchetes quase diariamente pelos seus comentários apimentados sobre a guerra da Ucrânia, o notório líder do Grupo Wagner da Rússia está alegadamente de olho no poder político.

Alguns até sugerem que ele quer tornar-se presidente.

"Prigozhin é uma personagem profundamente desonrada", disse à Euronews o Professor Mark Galeotti, analista da política russa. "Este é um homem que ressuscitou ao fazer o que Putin e o Kremlin querem - e obviamente fazendo muito bem a si próprio neste processo".

Antes de ter enviado o seu exército mercenário para algumas das batalhas mais duras da Ucrânia, Prigozhin dirigia uma "quinta de trols" que se imiscuía nas eleições americanas - o que o colocou na mira do FBI - e usava os combatentes das suas milícias privadas para negócios obscuros em todo o continente africano.

O seu último sonho é, alegadamente, formar um partido político na Rússia, o que os analistas do Insitute for the Study of Warn ISW) consideram que poderia "fracionar o Kremlin".

"É evidente que ele está a tentar posicionar-se para desempenhar um papel público na política russa", disse Mark Beissinger, Professor de Política na Universidade de Princeton. "Há uma questão que está cada vez mais a pairar sobre a política russa": O que vai acontecer depois de Putin?".

"Putin não está em perigo de ser derrubado", continua Beissinger, argumentando: "Mas ele está a envelhecer, e à medida que os ditadores envelhecem, os que têm ambições tentam posicionar-se para preencher potencialmente a lacuna deixada pela morte do líder".

Prigozhin não tem amigos, nem aliados

O poder político de Prigozhin repousa no Wagner - sem outro político russo a comandar tal força militar - e a sua enorme fortuna foi "acumulada protegendo regimes africanos fracos em troca das respetivas minas de ouro", salienta Beissinger, que duvida que o mercenário alguma vez afrontasse Putin diretamente.

Impulsionado pelos alegados sucessos na Ucrânia, Prigozhin criou certamente uma tempestade dentro da política russa, sem consequências. Escolheu brigas com o governador de São Petersburgo e atacou o sistema militar por causa da campanha contra Kiev - algo que colocou muitos outros russos na prisão.

Em março, desafiou abertamente a narrativa do Kremlin de que estava a combater os nazis na Ucrânia, um falso argumento que tem sido usado repetidamente para justificar a invasão, e durante o fim-de-semana aparentemente apelou a que os combates parassem.

"Prigozhin é alguém que pode descobrir formas de trabalhar o sistema, mas sempre, até certo ponto, no limite do sistema, nos limites do que é aceitável, e pressionando esses limites", diz Beissinger.

"Ele não se identifica com a elite oligárquica, e tão rico como é agora, é um forasteiro para ela", afirma.

Pensa-se que Prigozhin tenha passado nove anos na prisão por roubo, à medida que a União Soviética se desvendou durante a década de 1980.

Yevgeni Prigozhin é tolerado porque é "útil a Putin". Presta serviços ao Estado durante a guerra que os militares são incapazes de fornecer", explica Beissinger.

Tão impiedosos como brutais, os mercenários Wagner têm sido acusados de se envolverem em violações generalizadas dos direitos humanos em todo o mundo - algo em que poucos governos gostariam de ter as suas impressões digitais.

"Tudo isto poderia facilmente desmoronar-se muito rapidamente para ele", disse Beissinger. "Mas ele também pode ser capaz de transformar isso em influência, caso estabeleça as alianças certas".

"Vendettas são o seu passatempo".

O analista Galeotti é mais céptico: "Não vejo sinais de qualquer tipo de ambições políticas", disse à Euronews. "Toda esta conversa de que ele poderia ser o próximo presidente ou ministro da defesa é um disparate absoluto", diz."Não tem qualquer base na realidade", conclui.

Mesmo antes de serem enviados para o "triturador de carne" de Bakhmut, no sul da Ucrânia, os mercenários de Wagner eram 30.000, em comparação com o pessoal ativo de 800.000 elementos do exército convencional. Além disso, estão extremamente dependentes dos militares russos para munições.

Isto faz de Prigozhin um "relativo peixe-miúdo", diz Galeotti, salientando que também depende fortemente de contratos governamentais, e necessita da permissão de Putin para operar o grupo mercenário, uma vez que eles são tecnicamente ilegais sob a lei russa.

"Mesmo que lhe fosse permitido maior poder, ele seria sempre um instrumento do Kremlin, em vez de ter realmente qualquer autonomia real", diz Galeotti.

Ainda assim, acrescentou: "Penso que é sempre perigoso excluir Prigozhin". Ele é empreendedor. É oportunista, e é implacável. Ele fará o que for preciso".

A empresa Progozhin's Concord Catering ganhou contratos de biliões de dólares para alimentar as escolas e militares da Rússia e acolher os banquetes do Kremlin, que se acredita ser o local onde ele teve acesso pela primeira vez à orelha de Putin - e onde apanhou o alegado apelido de "cozinheiro de Putin".

Valdimir Putin num restaurante de Prigozhin, nos arredores de Moscovo, em novembro de 2011 Misha Japaridze/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Um obstáculo maior aos alegados esquemas políticos de Progozhin pode ser o próprio Progozhin.

Galeotti sugere que o "ex-condenado bandido" pode ter ido longe demais "jogando o seu peso por aí" e "despejando vitríolo" nos corredores de poder da Rússia. "Este é um homem com uma forte dose de malícia, estou tentado a dizer que as vinganças são o seu principal passatempo", afirma.

Alguns afirmam que a morte no mês passado do proeminente bloguista militar, Vladlen Tatarsky, numa explosão de bomba foi um aviso a Prigozhin, uma vez que a dupla era aliada e aconteceu num café que ele em tempos possuiu. No entanto, existem muitas outras teorias, como a de que a Ucrânia está por detrás da explosão.

"Progozhin exagerou na sua mão", diz Galeotti. "No ano passado, teve um grande ascendente porque os militares russos precisavam desesperadamente de mais mão-de-obra".

"Desde a mobilização parcial, os militares russos têm mais 300.000 tropas e o Wagner tem muito menos valor".

Então, o que está por detrás dos rumores?

Para além de uma "tempestade de autoalimentação dos meios de comunicação", Galeotti diz que uma das principais fontes de especulação sobre as chamadas ambições políticas de Prizoghin é que "ele é muito franco". "Os seus inimigos políticos estão também "muito felizes" por encorajar esta ideia de criar uma brecha entre ele e Putin", acrescenta.

"É uma coisa muito perigosa no ambiente atual, ser falado como alguém que quer ser o próximo presidente", diz o analista.

Desde o início da guerra da Ucrânia, um número cada vez maior de oligarcas e críticos de Putin têm sido encontrados mortos, levantando questões sobre tantas coincidências. Alguns caíram acidentalmente das janelas dos hospitais, segundo as agências noticiosas russas, enquanto outros tropeçaram em vários lances de escadas.

Elementos do grupo de mercenários Wagner AP/AP

Para Galeotti, a especulação e o interesse em Prigozhin acaba por refletir algo talvez mais preocupante.

"Há um fascínio horrendo por esta força mercenária que parece tão totalmente capaz de ignorar o tipo de normas básicas de comportamento civilizado", disse ele. "Estas pessoas fazem os militares russos regulares parecerem Escuteiros".

Têm circulado vídeos online de mercenários Wagner executando desertores com marretas, enquanto a força tem sido acusada de violação na Ucrânia.

"Muitas pessoas não compreendem realmente Prigozhin", disse Galeotti. "Ele tornou-se algo como uma mancha de tinta de Rorschach".

"Se quisermos acreditar que Prigozhin é basicamente um tipo de campeão mercenário que apenas faz o que quer, tudo bem"; se quisermos acreditar que ele é simplesmente um carrasco de mãos ensanguentadas do que Putin quer, tudo bem, também".

"Cada um pode ter o seu próprio Prigozhin".