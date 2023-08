Rússia admite que avião de Prigozhin pode ter sido abatido

De Euronews

Segundo o porta-voz de Vladimir Putin, a investigação vai continuar apenas a nível nacional.

Um dia depois do funeral de Yevgeny Prigozhin, o Kremlin declarou que o acidente de avião em que morreu o chefe do grupo Wagner pode ter sido um ato criminoso. Esta é uma das hipóteses que está a ser avaliada pelos investigadores russos. Para já, e segundo o porta-voz de Vladimir Putin, a investigação vai continuar apenas a nível nacional.

"Há diferentes versões que estão a ser consideradas, entre as quais a versão de que estamos a falar, digamos, de irregularidades deliberadas. Vamos esperar pelos resultados da investigação russa, que está a ser conduzida pelo Comité de Investigação", declarou esta quarta-feira Dmitry Peskov.

Muitos líderes do ocidente acreditam que Putin está envolvido no acidente, e que se tratou de uma vingança pela tentativa de rebelião de Prigozhin. Os assessores de Putin rejeitam as desconfianças.

Yevgeny Prigozhin chegou a ser um aliado próximo do presidente. Mas nos últimos meses, passou a representar a maior ameaça com os sucessivos ataques à liderança militar de Moscovo e com as críticas sobre a forma como a Rússia lida com a invasão da Ucrânia.