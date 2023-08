Ucrânia diz que recaptura de Robotyne abre caminho à contraofensiva até à Crimeia

De euronews

O chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, afirma que a recaptura da cidade de Robotyne, reivindicada por Kiev, abre caminho à contraofensiva ucraniana em direção ao sul ocupado da Ucrânia e à Crimeia anexada pela Rússia.

Nas poucas localidades da frente sul que as tropas ucranianas libertaram da ocupação russa no oblast de Donetsk, as estradas estão repletas de vestígios dos combates e há casas em ruínas por todo o lado. Os soldados sabem que o outono está a chegar, com chuvas e lama que retardam qualquer avanço dos tanques...

As localidades próximas da frente de combate estão a ser evacuadas à pressa. Na região de Zaporíjia, dezenas de famílias com crianças foram levadas à força para áreas mais seguras.

Em Kupiansk o perigo é iminente. Enquanto a Ucrânia tenta avançar para o sul, o exército russo tenta romper as suas defesas nesta zona norte do país que as tropas ucranianas recapturaram numa contraofensiva relâmpago há quase um ano.