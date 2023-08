De Euronews

O Idalia, que atingiu a Florida como furacão de categoria 3 e passou a tempestade tropical na Carolina do Sul, provocou muita destruição, mas não ceifou vidas.

Com ventos de mais de 200 quilómetros por hora, o Idalia desencadeou uma tempestade catastrófica, com ventos destruidores e inundações.

A maioria das pessoas que vive em áreas costeiras ouviu o aviso para evacuar, mas alguns, mais para o interior, pensaram que poderiam descartá-lo.

James Mack foi dos que decidiu ficar e conta: "Eu vi que a energia foi desligada e pensei: 'OK, a energia foi desligada, isso vai ser o pior cenário. E, então, abro a minha porta e vejo um rio lá fora."

O cenário é o mesmo por toda a área atingida. Os meteorologistas, entretanto, dizem que uma rara superlua azul poderia aumentar ainda mais as marés acima dos níveis normais, além do impacto destrutivo do Idalia.

O foco agora é limpar os detritos e restaurar a energia para as centenas de milhares de casas que foram cortadas da rede elétrica. Estima-se que 440 mil pessoas estão sem eletricidade na Florida e na Geórgia.

O furacão Idalia invadiu a Florida como um comboio de alta velocidade, na quarta-feira, dividindo árvores ao meio, arrancando telhados de hotéis e transformando pequenos carros em barcos antes de invadir a Geórgia e a Carolina do Sul, já como uma tempestade poderosa.

Uma pessoa foi morta na Geórgia. Nenhuma morte relacionada com o furacão foi oficialmente confirmada na Florida, mas a Patrulha Rodoviária relatou a morte de duas pessoas, em acidentes separados, relacionados com o clima apenas algumas horas antes de o Idalia tocar terra.

Uma área pouco habitada

A Florida temia o pior enquanto ainda recuperava do furacão Ian do ano passado, que atingiu a área densamente povoada de Fort Myers, deixando 149 mortos no estado.

Ao contrário dessa tempestade, o Idalia explodiu numa área pouco habitada conhecida como a "costa natural da Florida", uma das regiões mais rurais do estado que fica longe de metrópoles lotadas ou áreas turísticas movimentadas e apresenta milhões de hectares de terra não desenvolvida.

No rescaldo, funcionários do Estado, 5.500 guardas nacionais e equipas de resgate continuam as busca e a tentar recuperar o que é recuperável, inspecionando pontes, limpando árvores derrubadas e procurando por qualquer pessoa em perigo.

O Centro Nacional dos Furacões deixa avisos de que a tempestade ainda não terminou e há regiões costeiras que devem ter especial cuidado ainda esta quinta-feira.

O Serviço Nacional de Meteorologia em Tallahassee chamou ao Idalia "um evento sem precedentes", já que nenhum furacão importante registado tinha passado pela baía ao longo da Big Bend.