Morreu o músico Jimmy Buffet (1946 - 2023, 76 anos)

Notícia foi avançada pela família sem revelar as causas da morte do autor de "Margaritaville"

O músico e compositor Jimmy Buffet morreu sexta-feira à noite, informou no sábado a família.

"O Jimmy morreu de forma pacífica ma noite de 1 de setembro, rodeado pela sua família, amigos, música e os cães. Levou a vida como uma canção até ao último suspiro e a sua falta será sentida por muitos", lê-se na nota publicada nas redes sociais do artista.

As causas da morte não foram divulgadas, mas sabe-se que o norte-americano passou recentemente algum tempo no hospital.

Buffet nasceu no estado do Mississippi e cresceu no Alabama antes de se mudar para Nashville, no Tennessee, mas foi na Florida que se lançou no mundo da música country.

O estrelato chegou no final da década de 70 com o álbum “Changes in Latitude” e sobretudo com o single “Margaritaville”.

Jimmy Buffet tinha 76 anos.