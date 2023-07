Morreu Tony Bennett, o ícone da música norte-americana tinha 96 anos

De euronews

Norte-americano marcou uma era na música e influenciou artistas de Frank Sinatra a Lady Gaga

Tony Bennett morreu esta sexta-feira aos 96 anos. A causa da morte não foi revelada mas tinha-lhe sido diagnosticada a doença de Alzheimer em 2016.

O norte-americano, que marcou uma era na música, publicou mais de 70 álbuns e venceu 19 Grammys.

Bennett foi descrito por Frank Sinatra como "o melhor cantor na indústria" e teve uma longevidade assinalável. O primeiro êxito, "Because of you", data de 1951. O último álbum, "Love for sale", que inclui um dueto com Lady Gaga, foi publicado setenta anos depois.