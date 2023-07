A irlandesa Sinéad O'Connor ficou conhecida sobretudo pela canção "Nothing Compares 2 U", escrita por Prince, e por rasgar uma fotografia do Papa João Paulo II

Morreu Sinéad O'Connor, artista irlandesa que brilhou sobretudo na década de 90 após cantar uma música escrita por Prince, "Nothing Compares 2 U", com a qual mostrou ao mundo uma voz também ela incomparável na emoção que transmitia.

Sinéad Marie Bernadette O'Connor nasceu em Dublin, a 8 de dezembro de 1966, tinha 56 anos.

A notícia foi avançada pelo jornal The Irish Times, citando um comunicado da família.

"É com grande tristeza que anunciamos o falecimento da nossa querida Sinéad. A sua família e amigos estão destroçados e pediram privacidade nesta altura tão difícil", lê-se na mensagem partilhada pelo jornal irlandês.

Os motivos do óbito não foram revelados, mas a artista, que assumiu em 2007 sofrer de desordem bipolar e mais tarde confessou ter sofrido de instintos suicidas, teve de ser hospitalizada em 2022 após a morte do filho Shane.

O internamento aconteceu após a publicação de sinais preocupantes por parte da artista nas redes sociais. Numa das publicações entretanto apagadas, Sinéad voltava a revelar ideias suicidas.

"Decidi seguir o meu filho. Não faz sentido viver sem ele. Tudo o que toco arruíno. Fiquei apenas por ele e agora ele foi-se", escreveu a irlandesa na altura.

A artista, que se converteu ao Islão em 2018 e mudou o nome para Shuhada Sadaqat, deixa ainda outros três filhos.

Já este ano, em março, Sinéad recebeu o prémio para Álbum Clássico Irlandês, nos Prémios da Música da RTÉ, pelo disco "I Do Not Want What I Haven't Got", de 1990, e do qual foi extraído o tema composto por Prince entre outras pérolas como o tema título, "The Emperor's New Clothes" ou "The Last Day of Our Acquaintance".

Sinéad dedicou o prémio "a cada um dos membros da comunidade de refugiados da Irlanda". "São muito bem vindos na Irlanda. Adoro-vos e desejo-vos felicidade", afirmou na cerimónia de março.

O último álbum editado data de 2014, intitula-se "I'm Not Bossy, I'm the Boss", e um outro estará já pronto para lançar, "No Veteran Dies Alone", que chegou a estar agendado para 2022 e continua por publicar.